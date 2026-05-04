НБУ розповів про стан спецрахунку на потреби оборони

Станом на 1 травня 2026 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, становив понад 2,9 млрд грн, за минулий місяць на нього надійшло понад 178 млн грн.

Про це інформує Національний банк України.

Усього з початку повномасштабного вторгнення на спецрахунок надійшло майже 155,5 млрд грн в еквіваленті, повідомляє регулятор.

Кошти переказували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота. Із-за кордону в іноземній валюті надійшло майже 133,4 млрд грн в еквіваленті.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення зі спецрахунку на потреби оборони Національний банк перерахував майже 153,6 млрд грн, у квітні 2026 року – майже 2 млрд грн.

Зокрема, на потреби Національної гвардії України – понад 1 689 млн грн (21.04.2026 – 20 млн грн), на потреби Національної поліції України – 1 650 млн грн.

На потреби Міністерства оборони України спрямовано понад 38 401 млн грн (у квітні повернуто понад 275 млн грн раніше невикористаних коштів), на потреби Державної прикордонної служби України – 999,5 млн грн.

Ще понад 8 203 млн грн пішло на потреби Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, а на потреби Державної служби України з надзвичайних ситуацій – понад 156,2 млн грн.

РНБО України отримала майже 40,1 млн грн, Державна спеціальна служба транспорту – понад 233 млн грн;

На потреби Служби безпеки України спрямували понад 784,1 млн грн, військових частин – понад 286,9 млн грн.

Головного управління розвідки Міноборони України отримало понад 1 491 млн грн, Агенція оборонних закупівель – понад 97 548 млн грн (13.04.2026 – 1 783 млн грн);

Також НБУ повідомляє, що понад 2 093 млн грн спрямовано на потреби оборонної роботи обласних військових адміністрацій – (08.04.2026 – 100,8 млн грн; 21.04.2026 – 3,6 млн грн; 27.04.2026 – 90,4 млн грн).

Нагадаємо:

У грудні 2025 року на спецрахунок, який Нацбанк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, надійшло майже 20 млрд грн, а загалом за рік – майже 97 млрд грн.

У січні 2026 року на спецрахунок, який Нацбанк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, надійшло понад 4,2 млрд грн, залишок коштів становив понад 26,2 млрд грн станом на 1 лютого.