Компанія, пов'язана з Ахметовим, відсудила у "Укренерго" 110 мільйонів

Господарський суд міста Києва зобов'язав "Укренернго" сплатити ТОВ "Одеська обласна енергопостачальна компанія" ("ООЕК") 110 млн грн заборгованості, а також інфляційні втрати та 3% річних.

Про це свідчить рішення суду від 13 березня.

Як стверджує приватна компанія, у червні-листопаді 2024 року вона надала "Укренерго" послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел (за "зеленим тарифом"). Водночас "Укренерго" не оплатило ці послуги.

За розрахунками ТОВ "Одеська обласна енергопостачальна компанія", заборгованість становить 144 млн грн.

В "Укренерго" відповіли, що компанія наразі має значну дебіторську заборгованість за зобов`язаннями з надання учасникам ринку послуг з передачі електроенергії. Недоотримання коштів у зв`язку з порушенням платіжної дисципліни учасників ринку негативно впливає на фінансовий стан оператора системи передач. При цьому, законодавство забороняє "Укренерго" оплачувати послуги (у даному випадку "ООЕК") коштами, які призначені на інші цілі, згідно зі структурою тарифів, затвердженою НКРЕКП.

Таким чином, "Укренерго" було вимушено оплачувати послуги щодо забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел власними коштами по мірі фінансової можливості.

При цьому, як зауважило "Укренерго", після призначення справи до судового розгляду компанія добровільно перерахувала "ООЕК" частину заборгованості в розмірі 34 млн грн, зокрема, повністю сплативши заборгованість за послуги, надані у червні 2024 року, та частково у липні.

Суддя А.І. Привалов врахував сплачені 34 млн грн і в результаті стягнув з НЕК "Укренерго" заборгованість у розмірі 110 млн грн, інфляційні втрати - 6,6 млн грн., 3% річних - 1,2 млн грн та витрати по сплаті судового збору у сумі 848 тис грн.

На сайті Судової влади поки немає інформації, чи подало "Укренерго" апеляцію.

ТОВ "Одеська обласна енергопостачальна компанія" через ТОВ "Енергопоставка" володіє Неля Костенко, яка була менеджеркою в російській групі "VS Energy" Михайла Воєводіна. Причому фірму пов’язували з "Одесаобленерго", яке ДТЕК Ріната Ахметова купив у "VS Energy".

Нагадаємо:

Господарський суд міста Києва стягнув з ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" на користь АТ "ДТЕК Західенерго" Ріната Ахметова понад 21 млн грн інфляційних витрат та 3% річних.