Надходження митних платежів до держбюджету зросли на понад 13%: за рахунок яких товарів

За січень-червень до держбюджету спрямовано 318,5 млрд грн митних платежів, що на 37,6 млрд грн або на 13,4% більше показника аналогічного періоду 2024 року.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Зазначається, що серед товарів, що забезпечили найбільші надходження у січні-червні лідирують:

- нафтопродукти – 71,1 млрд грн;

- автомобілі легкові та вантажні – 30,3 млрд грн;

- гази нафтові – 9,3 млрд грн;

- добрива мінеральні – 6,8 млрд грн;

- фунгіциди, гербіциди – 6,0 млрд грн;

- телефонні апарати – 4,1 млрд грн;

- сигари, сигарили та сигарети – 4,0 млрд грн;

- вугілля кам’яне – 3,9 млрд грн.

За даними митниці, товарами, зростання імпорту яких забезпечило суттєве збільшення надходжень митних платежів порівняно з аналогічним періодом торік, стали:

- нафтопродукти – на 8,2 млрд грн;

- гази нафтові – на 4,8 млрд грн;

- автомобілі легкові – на 3,7 млрд грн;

- сигари, сигарети, цигарки – на 3,2 млрд грн;

- вугілля кам’яне – на 2,3 млрд грн;

- машини та механізми с/г призначення – на 1,1 млрд грн;

- електроенергія – на 1,1 млрд грн.

"У свою чергу на стан надходжень митних платежів до бюджету впливало постійне збільшення частки умовно нарахованих митних платежів при ввезенні в Україну окремих товарів відповідно до законодавчо затвердженого переліку пільг", – зазначає митниця.

Так, загальна сума звільнень від сплати митних платежів при імпорті товарів у січні-червні поточного року склала 140,12 млрд грн, що на 42% або на 41,61 млрд грн більше показника січня-червня 2024 року.

Нагадаємо:

У червні до держбюджету спрямовано 56,9 млрд грн митних платежів. Зазначена сума надходжень на 10,2 млрд грн перевищує показник червня 2024 року і на 1,3 млрд грн більша у порівнянні з минулим місяцем.