Поступления таможенных платежей в госбюджет выросли более чем на 13%: за счет каких товаров

За январь-июнь в госбюджет направлено 318,5 млрд грн таможенных платежей, что на 37,6 млрд грн или на 13,4% больше показателя аналогичного периода 2024 года.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Отмечается, чтосреди товаров, обеспечивших наибольшие поступления в январе-июне лидируют:

- нефтепродукты - 71,1 млрд грн;

- автомобили легковые и грузовые - 30,3 млрд грн;

- газы нефтяные - 9,3 млрд грн;

- удобрения минеральные - 6,8 млрд грн;

- фунгициды, гербициды - 6,0 млрд грн;

- телефонные аппараты - 4,1 млрд грн;

- сигары, сигариллы и сигареты - 4,0 млрд грн;

- уголь каменный - 3,9 млрд грн.

По данным таможни, товарами, рост импорта которых обеспечил существенное увеличение поступлений таможенных платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стали:

- нефтепродукты - на 8,2 млрд грн;

- газы нефтяные - на 4,8 млрд грн;

- автомобили легковые - на 3,7 млрд грн;

- сигары, сигареты, папиросы - на 3,2 млрд грн;

- уголь каменный - на 2,3 млрд грн;

- машины и механизмы с/х назначения - на 1,1 млрд грн;

- электроэнергия - на 1,1 млрд грн.

"В свою очередь на состояние поступлений таможенных платежей в бюджет влияло постоянное увеличение доли условно начисленных таможенных платежей при ввозе в Украину отдельных товаров в соответствии с законодательно утвержденным перечнем льгот", - отмечает таможня.

Так, общая сумма освобождений от уплаты таможенных платежей при импорте товаров в январе-июне текущего года составила 140,12 млрд грн, что на 42% или на 41,61 млрд грн больше показателя января-июня 2024 года.

Напомним:

В июне в госбюджет направлено 56,9 млрд грн таможенных платежей. Указанная сумма поступлений на 10,2 млрд грн превышает показатель июня 2024 года и на 1,3 млрд грн больше по сравнению с прошлым месяцем.