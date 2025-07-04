У червні зросли надходження митних платежів до бюджету: основні бюджетоформуючі товари

У червні до держбюджету спрямовано 56,9 млрд грн митних платежів. Зазначена сума надходжень на 10,2 млрд грн перевищує показник червня 2024 року і на 1,3 млрд грн більша у порівнянні з минулим місяцем.

Про це повідомляє Державна митна служба.

За даними митниці, серед основних бюджетоформуючих товарів, що забезпечили найбільші надходження у червні 2025 року, лідирують:

- нафтопродукти – 12,4 млрд грн;

- автомобілі легкові та вантажні – 5,9 млрд грн;

- гази нафтові – 1,6 млрд грн;

- сигари, сигарили та сигарети – 1 млрд грн;

- машини для збирання, обмолоту сільськогосподарських культур - 0,8 млрд грн;

- вугілля кам’яне – 0,8 млрд грн.

Водночас основними бюджетоформуючими товарами, зростання імпорту яких забезпечило суттєве збільшення надходжень митних платежів у червні цього року порівняно із червнем 2024 року стали:

- автомобілі легкові – на 1,7 млрд грн;

- нафтопродукти – на 1,27 млрд грн;

- гази нафтові – на 817 млн грн;

- сигари, сигарети, цигарки – на 696 млн грн;

- вугілля кам’яне – на 524 млн грн;

- машини та механізми с/г призначення – на 479 млн грн.

Нагадаємо:

За травень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 204,8 млрд гривень.