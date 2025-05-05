За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали понад 30 мільярдів гривень

С начала 2025 года украинские предприниматели привлекли 9367 кредитов на общую сумму 30,1 млрд грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

За январь - апрель в рамках программы предприниматели получили: 7,3 млрд грн на инвестиционные проекты, 6,8 млрд грн на кредитование в зоне высокого военного риска, 5,5 млрд грн на развитие переработки. Агропредприятия получили 4,9 млрд грн на поддержку посевной. Еще 4,6 млрд грн бизнес привлек на пополнение оборотных средств.

Как отмечают в министерстве, активно кредитуются предприятия перерабатывающей промышленности, сельхозхозяйства и предприятия оптовой и розничной торговли.

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Днепропетровская, Киевская, Одесская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и город Киев.

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%", в которой участвуют 46 банков, поддерживает льготными средствами предпринимателей, работающих в реальном секторе экономики.

"На прошлой неделе они получили 786 льготных кредитов на 2,4 млрд грн. Подавляющее большинство этих средств было направлено на инвестиционные цели, развитие переработки, поддержку посевной и кредитование предприятий в регионах с высоким военным риском", - отметил заместитель министра экономики Андрей Телюпа.

Напомним:

Ранее сообщалось, что украинские оборонные компании получили 15 льготных кредитов под 5% годовых по программе, которая начала действовать в ноябре прошлого года.

Кредиты оружейникам выдают только банки, имеющие режимно-секретный объект для сохранения конфиденциальной информации. Сейчас это "Укрэксимбанк", "Ощадбанк", "МТБ БАНК" и ПУМБ.