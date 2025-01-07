У Польщі українці економічно активніші, ніж поляки: зростає адаптація мігрантів за кордоном – НБУ

Кількість мігрантів за межами України й надалі незначно зростала та становила 6,8 млн осіб станом на 16 грудня 2024 року.

Про це повідомляє НБУ у Макроекономічному та монетарному огляді за січень 2025 року з посиланням на дані ООН.

Зростає адаптація українських мігрантів за кордоном.

Так, згідно з дослідженням Національного банку Польщі, економічна активність мігрантів з України є вищою, ніж поляків. Найвища– серед українців, що виїхали до початку повномасштабного вторгнення (93%), що пояснюється як довшою адаптацією, так і тим, що більшість виїздила саме з метою заробітків.

Нагадаємо:

В Україні посилення тиску на діяльність підприємств через нестачу працівників у ІІІ кварталі 2024 року було зумовлене збільшенням міграційного відпливу за кордон понад очікування, зокрема через тривалі відключення електроенергії влітку.

Так, за даними ООН, кількість українських мігрантів упродовж ІІІ кварталу зросла майже на 200 тис., зростання тривало й на початку IV кварталу – до майже 6,8 млн. осіб станом на середину жовтня 2024 року.