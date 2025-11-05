З початку року від розміщення ОВДП на аукціонах до держбюджету надійшло майже 489 мільярдів

Упродовж січня-жовтня 2025 року уряд залучив від розміщення облігацій внутрішньої державної позики 376,6 млрд грн, 1,97 млрд дол. та 643,4 млн євро.

Про це повідомив Національний банк України.

На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовали 299,4 млрд грн, 2,2 млрд дол. та 752,5 млн євро.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення і до 31 жовтня 2025 року на первинних аукціонах уряд залучив 1,42 трлн грн, 10,3 млрд дол. та 3,1 млрд євро, а на погашення за ОВДП спрямував 974,2 млрд грн, 10,9 млрд дол. та 2,9 млрд євро.

Максимальна дохідність за гривневими ОВДП, розміщеними в жовтні, становила 17,8% річних, а за доларовими – 4,11% річних. Натомість ОВДП в євро у жовтні не розміщувалися.

В НБУ зазначають, що ефективне функціонування внутрішнього боргового ринку є ключовим фактором для забезпечення макрофінансової стабільності та зменшення потреби у емісійному фінансуванні дефіциту бюджету.

У лютому 2025 року Міністерство фінансів отримало можливість проводити аукціони з обміну діючих облігацій на нові, що підвищило гнучкість управління державним боргом. Станом на 1 листопада 2025 року найбільший обсяг військових ОВДП, як і раніше, зосереджений у банках – первинних дилерах.

На другому місці – портфель у власності громадян і бізнесу України, який становив:

97,3 млрд грн (37,1% від загального обсягу гривневих військових ОВДП);

1,54 млрд дол. (68,3% від доларових ОВДП);

230,5 млн євро (41,3% від єврових випусків).

Загальний портфель військових облігацій у власності українських фізичних і юридичних осіб досяг 172,9 млрд грн в еквіваленті порівняно з 158,9 млрд грн в еквіваленті станом на 1 листопада 2024 року.

Обсяг військових ОВДП у власності нерезидентів станом на 1 листопада 2025 року становив 3,94 млрд грн, 12,2 млн дол. та 10 млн євро.

У жовтні Міністерство фінансів погасило військові ОВДП на суму 3,26 млрд грн та 350 млн дол.

У жовтні 2025 року Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 64,7 млрд грн в еквівалент через розміщення облігацій внутрішньої державної позики.