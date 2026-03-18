Стало відомо, коли 13 мільйонів українців отримають по 1500 гривень

Артур Крижний — 18 березня, 20:20
НБУ

У квітні пенсіонери та інгі вразливі категорії громадян отримають одноразову доплату 1500 грн.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, програма спрямована на тих громадян, які найбільше потребують допомоги з огляду на рівень доходів. Одноразову виплату мають отримати майже 13 млн людей.

Йдеться, зокрема, про пенсіонерів за віком, людей з інвалідністю, малозабезпечені родини, отримувачів базової соціальної допомоги, внутрішньо переміщених осіб серед отримувачів соцвиплат, багатодітні сім'ї та одиноких матерів.

Свириденко зазначила, що кошти нарахують автоматично через ті самі механізми, якими люди вже отримують пенсії та соціальні виплати.

Гроші надходитимуть або на банківські рахунки, або через Укрпошту, без подання заяв чи додаткових звернень.

Нагадаємо:

Раніше, президент Володимир Зеленський домовився з прем'єр-міністром Юлією Свириденко підготувати кілька програм підтримки для українців.

