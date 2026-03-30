Жертва стрибка цін на дизпальне: у Нідерландах простоює 50% рибальського флоту

Рибна промисловість стала однією з перших європейських жертв стрімкого зростання цін на дизельне пальне на тлі війни з Іраном, щонайменше половина флоту Нідерландів залишається в порту цього тижня.

Про це пише Reuters з посиланням на представників галузі.

Нідерланди найбільш гостро відчувають зростання цін через надмірну кількість траулерів у їхньому флоті, що становить близько 7% від загальної кількості траулерів Євросоюзу.

Ці судна виловлюють у Північному морі цінну камбалу, тюрбо й бриль, але спалюють відносно велику кількість пального. Галузева група VisNed заявила, що від 80% до 90% таких траулерів цього тижня не вийшли в море.

Дурк ван Тюйнен, речник Спілки рибалок Нідерландів, заявив, що щотижневі рахунки за пальне, які до початку війни на Близькому Сході становили від 12 до 13 тис. євро ($13,8-15 тис.), зараз прямують до 30 тис. євро, що приблизно дорівнює загальній вартості риби, яку судно може вивезти в цю пору року, не залишаючи грошей на оплату праці екіпажу.

"Тепер рахунок за пальне дорівнює доходу, тому це просто не працює", — сказав він.

Нідерланди можуть постраждати найбільше, але вони не одні, сказав Даніель Воус, керуючий директор Europêche, представницького органу рибалок ЄС.

Бельгія й Велика Британія також використовують спеціальні траулери, а флоти, що ловлять рибу, таких як тріска, по всій Європі близькі до отримання збитків або вже збиткові за поточних цін.

Воус сказав, що провідні рибальські країни, Іспанія, Італія й Франція, запровадили помірні заходи підтримки, але через зростання цін на пальне приблизно на 70% деякі судна не виходять в море.

За словами Тюйнена, безпосереднім впливом на споживачів буде скорочення постачань і підвищення цін. Він зазначив, що ціна на камбалу на аукціоні цього тижня вже підскочила до 18 євро з приблизно 12 євро. Відповідно ресторани можуть подавати менші порції, щоб зберегти свою маржу, але багато з них просто перестануть купувати рибу. "Риба зникне з меню", - прогнозує Тюйнен.

