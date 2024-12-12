Європейський центробанк знизив ключові процентні ставки вчетверте цього року

Європейський центральний банк знизив ключову ставку на 0,25 процентного пункта - до 3% річних.

Про це пише агентство Reuters.

У червні цього року вона становила 4%. Це четверте зниження ставок за 2024 рік.

ЄЦБ знизив ставки через уповільнення інфляції та наближення її до цільового рівня – 2%. За прогнозами регулятора, у 2024 році інфляція становитиме 2,4%, у 2025 році – 2,1%, у 2026 році – 1,9%, у 2027 році – 2,1%.

У ЄЦБ зазначають, що умови фінансування пом'якшують, оскільки зниження процентної ставки поступово робить нові запозичення менш дорогими для фірм і домогосподарств. Проте умови продовжують бути жорсткими, тому що монетарна політика залишається обмежувальною, а минуле підвищення процентних ставок все ще впливає на непогашений запас кредитів.

Очікують, що ЄЦБ продовжить політику зниження ставок до 2-2,5% для стимулювання економіки.

Нагадаємо:

У вересні цього року ЄЦБ вже знижував відсоткові ставки: базову знизили до 3,65%, маржинальну кредитну ставку – до 3,9%, за депозитами – 3,5%.