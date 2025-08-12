Єврокомісія виділила €20 мільйонів для українських підприємців: хто може отримати
Європейська інноваційна рада (EIC) запускає нову програму фінансування для українських deep tech-стартапів.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Відібрані учасники отримають:
- грант від €300 000 до €500 000 від Європейської інноваційної ради;
- безоплатний доступ до послуг EIC Business Acceleration Services — коучинг та івенти, адаптовані до конкретних потреб стартапів;
- право на участь у програмі Fast Track to the EIC Accelerator, щоб отримати ще більше грантів та інвестицій EIC.
Як зазначає відомство, гранти доступні для deep-tech стартапів, що розробляють рішення у сферах:
- кібербезпеки;
- штучного інтелекту;
- машинного навчання;
- робототехніки та автономних систем;
- супутникових, космічних і морських технологій;
- біо- та відновлювальних технологій.
У Європейській Комісії наголошують – до участі у програмі особливо заохочуються компанії, очолювані жінками.
Вимоги до компаній-заявників:
- класифікація як МСП (включаючи стартапи);
- реєстрація в Україні або початкова реєстрація в Україні та релокація у країну ЄС чи асоційовану країну програми Horizon Europe після 24 лютого 2022 року (зокрема, стартапи, що отримали стартап-візу в Європі після цієї дати);
- принаймні один засновник / співзасновник / топ-менеджер / головний виконавчий директор (СЕО) / головний технічний директор (CTO) / головний науковий директор (CSO), котрий має громадянство України;
- TRL від 4 до 6-7.
Читайте також: Криза, зате стабільно. Чим живе українська ІТ-галузь на третій рік великої війни?