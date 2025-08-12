Єврокомісія виділила €20 мільйонів для українських підприємців: хто може отримати

Європейська інноваційна рада (EIC) запускає нову програму фінансування для українських deep tech-стартапів.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Відібрані учасники отримають:

- грант від €300 000 до €500 000 від Європейської інноваційної ради;

- безоплатний доступ до послуг EIC Business Acceleration Services — коучинг та івенти, адаптовані до конкретних потреб стартапів;

- право на участь у програмі Fast Track to the EIC Accelerator, щоб отримати ще більше грантів та інвестицій EIC.

Як зазначає відомство, гранти доступні для deep-tech стартапів, що розробляють рішення у сферах:

- кібербезпеки;

- штучного інтелекту;

- машинного навчання;

- робототехніки та автономних систем;

- супутникових, космічних і морських технологій;

- біо- та відновлювальних технологій.

У Європейській Комісії наголошують – до участі у програмі особливо заохочуються компанії, очолювані жінками.

Вимоги до компаній-заявників:

класифікація як МСП (включаючи стартапи);

реєстрація в Україні або початкова реєстрація в Україні та релокація у країну ЄС чи асоційовану країну програми Horizon Europe після 24 лютого 2022 року (зокрема, стартапи, що отримали стартап-візу в Європі після цієї дати);

принаймні один засновник / співзасновник / топ-менеджер / головний виконавчий директор (СЕО) / головний технічний директор (CTO) / головний науковий директор (CSO), котрий має громадянство України;

TRL від 4 до 6-7.

