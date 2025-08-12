Еврокомиссия выделила €20 миллионов для украинских предпринимателей: кто может получить

Европейский инновационный совет (EIC) запускает новую программу финансирования для украинскихdeep tech-стартапов.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Отобранные участники получат:

- грант от €300 000 до €500 000 от Европейского инновационного совета;

- бесплатный доступ к услугам EIC Business Acceleration Services - коучинг и ивенты, адаптированные к конкретным потребностям стартапов;

- право на участие в программе Fast Track to the EIC Accelerator, чтобы получить еще больше грантов и инвестиций EIC.

Как отмечает ведомство, гранты доступны для deep-tech стартапов, разрабатывающих решения в сферах:

- кибербезопасности;

- искусственного интеллекта;

- машинного обучения;

- робототехники и автономных систем;

- спутниковых, космических и морских технологий;

- био- и возобновляемых технологий.

В Европейской Комиссии отмечают - к участию в программе особенно поощряются компании, возглавляемые женщинами.

Требования к компаниям-заявителям:

классификация как МСП (включая стартапы);

регистрация в Украине или начальная регистрация в Украине и релокация в страну ЕС или ассоциированную страну программы Horizon Europe после 24 февраля 2022 года (в частности, стартапы, получившие стартап-визу в Европе после этой даты);

по крайней мере один основатель / соучредитель / топ-менеджер / главный исполнительный директор (СЕО) / главный технический директор (CTO) / главный научный директор (CSO), который имеет гражданство Украины;

TRL от 4 до 6-7.

