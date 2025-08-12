Еврокомиссия выделила €20 миллионов для украинских предпринимателей: кто может получить
Европейский инновационный совет (EIC) запускает новую программу финансирования для украинскихdeep tech-стартапов.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
Отобранные участники получат:
- грант от €300 000 до €500 000 от Европейского инновационного совета;
- бесплатный доступ к услугам EIC Business Acceleration Services - коучинг и ивенты, адаптированные к конкретным потребностям стартапов;
- право на участие в программе Fast Track to the EIC Accelerator, чтобы получить еще больше грантов и инвестиций EIC.
Как отмечает ведомство, гранты доступны для deep-tech стартапов, разрабатывающих решения в сферах:
- кибербезопасности;
- искусственного интеллекта;
- машинного обучения;
- робототехники и автономных систем;
- спутниковых, космических и морских технологий;
- био- и возобновляемых технологий.
В Европейской Комиссии отмечают - к участию в программе особенно поощряются компании, возглавляемые женщинами.
Требования к компаниям-заявителям:
- классификация как МСП (включая стартапы);
- регистрация в Украине или начальная регистрация в Украине и релокация в страну ЕС или ассоциированную страну программы Horizon Europe после 24 февраля 2022 года (в частности, стартапы, получившие стартап-визу в Европе после этой даты);
- по крайней мере один основатель / соучредитель / топ-менеджер / главный исполнительный директор (СЕО) / главный технический директор (CTO) / главный научный директор (CSO), который имеет гражданство Украины;
- TRL от 4 до 6-7.
