Євро стає альтернативним безпечним активом в нових умовах – Bloomberg
Євро демонструє найшвидше зростання, інвестори все частіше сприймають євро як альтернативу долару в умовах зростаючої глобальної невизначеності.
Про це пише Bloomberg.
Євро піднявся до найвищого рівня за три роки, наблизившись до позначки $1,15, а хедж-фонди та аналітики говорять про можливе зміцнення до $1,20 у найближчі місяці.
Зростання викликане переглядом традиційної ролі долара як захисного активу на фоні нових торговельних мит, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа.
Лише за два дні минулого тижня євро подорожчав майже на 4%.
Нагадаємо:
Курс долара різко знизився 11 квітня на тлі стурбованості торговельною політикою президента США Дональда Трампа.
В Україні курс євро підскочить майже на гривню, чим оновивить історичний максимум.