Україні бракує грошей – ЄС знову дивиться на заморожені активи Росії

Міністри закордонних справ країн ЄС повернулися до обговорення заморожених російських активів як джерела покриття дефіциту фінансування України у 2027 році.

Про це заявила глава дипломатичного відомства ЄС Кая Каллас, повідомляє Укрінформ.

За словами Каллас, "багато" міністрів назвали заморожені активи рішенням проблеми з фінансуванням.

"Через дефіцит фінансування на Україну чекають важкі часи. Оскільки ми не бачимо жодних ознак того, що Росія зараз розглядає будь-який мир, нам потрібно допомогти Україні вижити", — пояснила вона.

Каллас назвала найбільш логічним підхід, за якого Росія відшкодовуватиме завдані нею збитки. Саме тому, підкреслила вона, заморожені активи знову стали предметом переговорів.

Обговорення, на її думку, триватиме, оскільки йдеться про розподіл ризиків між країнами ЄС. Глава дипломатичного відомства закликала зберегти цей варіант серед інструментів покриття фінансового дефіциту України.

Нагадаємо:

За повідомленням міністра фінансів Сергія Марченка, на казначейському рахунку перебуває 46 мільярдів гривень непрофінансованих платежів.

Уряд призупинив бюджетне відшкодування податку на додану вартість на суму 18 млрд гривень.