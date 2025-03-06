ЄІБ та Єврокомісія нададуть 20 мільйонів євро на консультативну підтримку щодо інвестпроєктів України

Україна та ЄІБ підписали угоду, яка передбачає залучення експертів JASPERS для прискорення реалізації державних інвестпроєктів. ЄІБ та Єврокомісія спрямують на це 20 мільйонів євро.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

"Експерти допоможуть швидше підготувати та реалізувати критично важливі проєкти. Спочатку увага буде зосереджена на сферах енергетики, транспорту та соцжитла, а згодом експерти охоплять й інші напрями, зокрема реформу управління публічними інвестиціями", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що консультанти JASPERS допоможуть держустановам і громадам розробляти та впроваджувати інвестиційні проєкти відповідно до стандартів ЄС.

В Мінекономіки уточнили, що JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) — консультативна програма Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Європейської комісії, яка допомагає країнам розробляти якісні інвестиційні проєкти.

Нагадаємо:

Європейська комісія та група Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) підписали гарантійну угоду в рамках програми Ukraine Facility для підтримки України у відбудові та стійкості країни, яка дозволить ЄІБ інвестувати 2 млрд євро в термінові зусилля з відновлення та реконструкції в Україні.