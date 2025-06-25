Українці сплатили майже 5 мільярдів податку на нерухомість: регіони-лідери

За перші п’ять місяців 2025 року українці вже сплатили 4,9 млрд грн податку на нерухомість. Це на 17% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

За даними податкової, найбільше податку надійшло з:

- Києва – майже 990 млн грн;

- Київської області – 497 млн грн;

- Дніпропетровської – 496 млн грн;

- Одеської – 464 млн грн.

Сплачують цей податок фізичні особи, які володіють:

- квартирами площею понад 60 кв. м;

- будинками понад 120 кв. м;

- або різними типами житла (в тому числі частками), якщо загальна площа перевищує 180 кв. м.

У 2025 році українці сплачують податок за 2024 рік.

Нагадаємо:

Протягом січня-травня 2025 року платники податків сплатили до бюджету понад 61,6 млрд грн військового збору. Це майже в чотири рази (на 45,2 млрд грн) більше за надходження за аналогічний період минулого року, за який було сплачено 16,4 млрд гривень.