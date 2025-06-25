Українці сплатили майже 5 мільярдів податку на нерухомість: регіони-лідери
За перші п’ять місяців 2025 року українці вже сплатили 4,9 млрд грн податку на нерухомість. Це на 17% більше, ніж за аналогічний період торік.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
За даними податкової, найбільше податку надійшло з:
- Києва – майже 990 млн грн;
- Київської області – 497 млн грн;
- Дніпропетровської – 496 млн грн;
- Одеської – 464 млн грн.
Сплачують цей податок фізичні особи, які володіють:
- квартирами площею понад 60 кв. м;
- будинками понад 120 кв. м;
- або різними типами житла (в тому числі частками), якщо загальна площа перевищує 180 кв. м.
У 2025 році українці сплачують податок за 2024 рік.
Нагадаємо:
Протягом січня-травня 2025 року платники податків сплатили до бюджету понад 61,6 млрд грн військового збору. Це майже в чотири рази (на 45,2 млрд грн) більше за надходження за аналогічний період минулого року, за який було сплачено 16,4 млрд гривень.