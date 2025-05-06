Россия конфисковала почти два миллиарда евро у Raiffeisen Bank

Центробанк РФ списал с корреспондентского счета австрийского "Райффайзенбанка" в пользу компании "Распериа" 1,87 миллиарда евро по решению суда.

Об этом сообщил во вторник Raiffeisen Bank International.

Как пишет The Moscow Times, тринадцатый арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга отклонил 24 апреля жалобу "Райффайзенбанка" по иску "Распериа" на 2 миллиарда евро и оставил в силе решение суда первой инстанции, после чего оно вступило в силу.

"Распериа" обратилась в Центральный банк 30 апреля с просьбой принудительно исполнить решение суда путем списания с корреспондентского счета "Райффайзенбанка".

"30 апреля сумму в размере 174,221 миллиарда рублей Центробанк РФ списал или изъял с корреспондентского счета АО "Райффайзенбанк" в ЦБ РФ в пользу "Распериа", - сообщил RBI.

Проценты на 174 миллиона евро остаются непогашенными.

Напомним:

Арбитражный суд Калининградской области в январе 2025 года удовлетворил иск МКАО "Распериа трейдинг лимитед" к Райффайзенбанку, Strabag SE и ряду других иностранных ответчиков о взыскании почти 200 миллиардов рублей.

В 2023 году RBI сообщила, что Райффайзенбанк за 1,5 миллиарда евро купит 24,1% замороженных акций в австрийском строительном концерне Strabag у "Распериа", которая принадлежала на тот момент российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.

В мае 2024 года RBI отказался от покупки акций Strabag из-за давления со стороны Вашингтона, и "Распериа" обратилась в суд РФ, потребовав компенсацию. Представитель Дерипаски сообщил, что бизнесмен больше не имеет отношения к "Распериа".

В результате "списания Райффайзенбанк" лишился почти половины из 4,4 млрд евро, которые накопил в России после начала большой войны. Это прибыль, которую банк не может вывести из страны из-за ограничений на движение капитала, введенных ЦБ РФ.

Австрийский Raiffeisen Bank International продолжает работать над продажей своего российского подразделения.