Уряд планує виплачувати допомогу "Тепла зима" для українців вразливих категорій

Кабінет міністрів планує запровадити виплату одноразової грошової допомоги окремим категоріям осіб для проходження зимового періоду 2025-2026 років "Тепла зима" у розмірі 6,5 тис. грн.

Про це йдеться в проєкті постанови, який опубліковано для обговорення на сайті Спільного представницького органу об'єднань профспілок, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що метою прийняття проєкту акта є держпідтримка дітей, над якими встановлено опіку чи піклування та дітей з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, дітей з малозабезпечених сімей, дітей та осіб з інвалідністю I групи з числа внутрішньо переміщених осіб, а також одиноким пенсіонерам у зимовий період 2025-2026 років.

Установлено, що кошти одноразової допомоги зараховуватимуться на поточний рахунок із спеціальним режимом використання або на віртуальну платіжну картку "Дія.Картка" та будуть доступними для використання протягом 180 календарних днів з дати зарахування отримувачу.

Підтримку прогнозовано отримає понад 660 тис. громадян України, і на ці цілі планується виділити близько 4,3 млрд гривень.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів затвердив запуск Дія.Картки — цифрової картки для отримання державних виплат.