У Львові з нового року зміниться ставка туристичного збору

На сесії Львівської міської ради затвердили нові ставки туристичного збору. Для українських туристів нічого не зміниться, натомість нововведення стосуватимуться іноземців.

Про це йдеться на сайті міськради.

Зазначається, що ставки туристичного збору встановлені у 2019 році і не змінювалися впродовж 6 років. За цей час відбулися суттєві зміни в економіці та у сфері туризму через те виникла потреба у приведенні ставок у відповідність до сучасних реалій.

Тому напрацювали оновлену модель туристичного збору. Законодавством передбачено: до 0,5% від мінімальної зарплати для внутрішнього туризму та до 5% — для в’їзного.

Найбільше зміни стосуються в’їзного туризму — тепер це фіксована ставка 1% (80 грн). Раніше було від 0,2% до 0,5% (від 16-ти до 40 грн), у залежності від вартості номеру.

Для внутрішнього туризму ставки не змінилися і становлять у залежності від вартості номера:

до 750 грн — 0,3% (24 грн);

750–1200 грн — 0,4% (32 грн);

понад 1200 грн — 0,5% (40 грн).

Нагадаємо:

У першому кварталі 2025 року місцеві бюджети отримали 66,4 млн грн туристичного збору, що на третину більше, ніж у відповідний період торік.