В Україні зріс виторг від продажу алкоголю, тютюну та пального

В Україні у березні зріс виторг від продажу алкоголю, тютюну та пального, здійснених із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

За їхніми даними, виторги від продажу алкогольних напоїв у березні склали 12,9 млрд грн. Це на 17,9% (1,9 млрд грн більше), ніж за попередній місяць.

Виторг від продажу тютюнових виробів у березні склав 11,4 млрд грн. Це на 1,7 млрд грн (18%) більше, ніж у лютому 2025 року.

У березні обсяг реалізованого палива склав 604,2 млн літрів. Це на 9,6% вище за показник лютого.

Нагадаємо:

Обсяг нелегального ринку сигарет в Україні після року зменшення знову почав зростати. Його частка (йдеться про підробки, Duty Free, контрабанду) збільшилася до 14,1% в лютому 2025 року після 12,6% в жовтні 2024 року.