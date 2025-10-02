Жителі прифронтових територій отримуватимуть допомогу для оплати за електрику

З 1 жовтня українці, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, отримуватимуть додаткові кошти на оплату електроенергії.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Кошти автоматично нараховуватимуться разом із субсидіями та пільгами і розраховуватимуться за нормою 100 кВт·год на кожну людину (але не більше 300 кВт·год на сім’ю). Це 432 грн на одного члена сім'ї, максимальна виплата - 1296 грн на домогосподарство, інформує відомство.

Звертатися до органів соцзахисту чи подавати заяви не потрібно – виплати здійснюватиме Пенсійний фонд України.

Люди зможуть частково компенсувати витрати на електроенергію, необхідну для базових потреб – освітлення, опалення, використання побутових приладів чи навіть альтернативних джерел енергії, зазначають у міністерстві.

Родини, що проживають у прифронтових регіонах отримуватимуть виплати доки:

сім’я переїде з небезпечної території;

втратить право на субсидію чи пільгу;

статус території зміниться на умовно безпечні чи тимчасово окуповані.

Детальна інформація про комплексну програму підтримки прифронтових регіонів на сайті https://frontlineregions.gov.ua

Нагадаємо:

Борг українців за оплату житлово-комунальних послуг сягнув 106,6 млрд грн станом на другий квартал 2025 року.

Станом на середину вересня в Україні відкрито 788 507 виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги. Це на 13% більше, ніж у липні 2024 року, а порівняно з січнем 2021 року — це більше, ніж удвічі.