В Україні "сірий імпорт" продовжує скорочуватись: зараз рівень – рекордно низький

За підсумками 2024 року рівень "сірого імпорту" в Україні досяг найнижчого показника за всі роки спостережень - 11,6%.

Про це повідомляє Державна митна служба, посилаючись на оцінку українських експортерів та імпортерів у рамках щорічного опитування, проведеного Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій.

В митниці зазначили, що сірий імпорт - це товари, які потрапляють до країни з порушенням митних правил.

За оцінками бізнесу, у 2018 році частка "сірого імпорту" складала 25,3%. Відтоді середній показник зменшився більш ніж удвічі, що свідчить про значне скорочення нелегального сегменту на ринку (у 2020 році – 24,2%, у 2021 – 21,1%, у 2022 – 17,3%, у 2023 – 13,4%, а в 2024 – 11,6%).

Нагадаємо:

Товарообіг України в 2024 році зріс на 13% у порівнянні з 2023 роком, досягнувши 112,3 млрд дол (у 2023 році – 99,4 млрд дол, у 2022 році – 99,7 млрд дол).

Протягом січня-березня в Україну імпортували товарів на суму $18,5 млрд, а експортували – на $9,9 млрд.