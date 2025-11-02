Міжнародної допомоги вистачить, щоб не включати друкарський станок – прогноз НБУ

Нацбанк очікує, що обсяги міжнародної допомоги будуть достатніми для беземісійного фінансування дефіциту бюджету України.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України за жовтень 2025 року.

НБУ переглянув припущення щодо дефіциту бюджету на 2025 рік до 25% ВВП, ураховуючи збільшення витрат на оборону. Очікується, що у 2026 році бюджетний дефіцит зменшиться до 19% ВВП, а у 2027 році – до 14% ВВП.

"Утримання значного дефіциту бюджету, як і раніше, буде можливим передусім за рахунок суттєвого міжнародного фінансування", - йдеться у звіті.

НБУ припускає, що у 2025 році Україна отримає $51,5 млрд, у 2026 році – понад $45 млрд, а у 2027 році – $39 млрд. Що дасть змогу зберігати міжнародні резерви на адекватному рівні, достатньому для підтримання стійкості валютного ринку.

НБУ очікує, що наприкінці 2025 резерви зростуть до $53,6 млрд (у липневому прогнозі йшлося про $53,7 млрд), у 2026 – становитимуть близько $52 млрд (липневий прогноз - $44,7 млрд), а у 2027 році – перевищать $59 млрд (липневий прогноз - $45,2 млрд).

Беземісійне фінансування – спосіб покриття бюджетного дефіциту без друку нових грошей, використовуючи альтернативні джерела, такі як міжнародна допомога, внутрішнє запозичення (наприклад, продаж ОВДП), мобілізація внутрішніх ресурсів. НБУ використовує це як основний метод, щоб уникнути інфляції, який є наслідком емісійного фінансування.