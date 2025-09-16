Польський банк BGK отримає дозвіл на роботу в Україні: уряд схвалив проєкт угоди

Кабінет міністрів схвалив проєкт угоди між українським урядом та урядом Польщі щодо діяльності Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) в Україні.

Про це повідомив представник Кабміну Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Відповідно до угоди, Bank Gospodarstwa Krajowego зможе здійснювати свою діяльність на території України, зокрема, надавати уряду України, державним і приватним установам та організаціям фінансову та технічну допомогу", – зазначив Мельничук.

Йдеться про позики, гранти, гарантії, підтримку експорту та інші фінансові інструменти, які дозволять реалізовувати проєкти щодо відновлення та розвитку України.

Перелік конкретних напрямків та проєктів визначатиметься у співпраці між урядами України та Польщі разом із BGK.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) — це польський державний банк розвитку, який підтримує стратегічно важливі для країни проєкти, що не завжди є привабливими для комерційних банків через високі ризики або тривалу окупність.

Серед його ключових напрямків — фінансування інфраструктурних проєктів, підтримка експорту польських компаній, надання гарантій для стимулювання кредитування та реалізація державних і європейських програм розвитку.