Офіційний курс євро до гривні оновить історичний рекорд

У вівторок, 27 січня, офіційний курс євро до гривні збільшиться на 41 копійку до 51,06 грн. Це буде новим історичним рекордом. Попередній був 21 січня - 50,72 грн

Про це свідчить офіційний курс Нацбанку України.

Своєю чергою офіційний курс долара до гривні зменшиться на 1 копійку до 43,12 грн.

Офіційні курси на вівторок 27 січня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 43,12 грн (43,13 грн станом на 26 січня);

1 євро – 51,06 грн (50,65 грн станом на 26 січня).

Нагадаємо:

У понеділок, 26 січня, майже всі найбільші банки в Україні за чистими активами оновили свої курси валют і почали продавати готівковий євро за понад 51 гривню.