Нацбанк показав курс долара та євро на п'ятницю 6 лютого

У п'ятницю, 6 лютого, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 14 копійок до 50,89 грн.

Про це свідчить офіційний курс Нацбанку України.

Своєю чергою долар офіційно подешевшає на 2 копійки до 43,14 грн.

Офіційні курси на п'ятницю 6 лютого встановлено на такому рівні:

1 долар США – 43,14 грн (43,16 грн станом на 5 лютого);

1 євро – 50,89 грн (51,03 грн станом на 5 лютого).

Читайте також: Рекордний курс: чому знецінюється гривня і чого очікувати далі?

Американські гірки. Чому знецінюється долар та яким буде курс гривні у 2026-му?

Нагадаємо:

30 січня офіційний курс євро до гривні збільшився до 51,24 грн, що на 2 копійки більше, ніж попередній рекорд, встановлений 28 січня - 51,22 грн.