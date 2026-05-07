Банки України показали актуальний курс валют на 7 травня

Банки оновили курси валют на 7 травня: середній євро за добу збільишвся на 7 копійок, до 51,92 грн, долар зменшився на 6 копійок до 44,09 грн.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 43,60 - 44,09 грн (на 6 травня - 43,65 - 44,15 грн);

Євро - 51,27 - 51,92 грн (на 6 травня - 51,22 - 51,85 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 43,45 - 44,05 грн;

Ощадбанк - 43,60 - 44,15 грн;

Укрсиббанк - 43,55 - 44,10 грн;

ПУМБ - 43,70 - 44,30 грн;

Райффайзен - 43,68 - 44,06 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,90 - 51,90 грн;

Ощадбанк - 51,35 - 51,99 грн;

Укрсиббанк - 51,10 - 52,00 грн;

ПУМБ - 51,50 - 52,20 грн;

Райффайзен - 51,30 - 51,82 грн.

Нагадаємо:

У четвер, 7 травня, офіційний курс євро збільшився на 22 копійки до 51,61 грн.