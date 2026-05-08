Нацбанк показав курс долара та євро на 11 травня
У понеділок, 11 травня, офіційний курс євро збільшиться на 5 копійок до 51,59 грн.
Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.
Своєю чергою офіційний курс долара збільшиться на 5 копійок до 43,85 грн.
Офіційні курси на понеділок 11 травня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США - 43,85 грн (43,80 грн станом на 8 травня);
- 1 євро - 51,59 грн (51,54 грн станом на 8 травня).
Нагадаємо:
Історичний максимум долара був встановлений 13 березня - 44,16 грн.