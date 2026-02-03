Нацбанк показав курс долара та євро на середу 4 лютого

У середу, 4 лютого, офіційний курс євро до гривні збільшиться на 5 копійок до 50,95 грн.

Про це свідчить офіційний курс Нацбанку України.

Своєю чергою долар офіційно подорожчає на 23 копійки до 43,19 грн

Офіційні курси на середу 4 лютого встановлено на такому рівні:

1 долар США – 43,19 грн (42,96 грн станом на 3 лютого);

1 євро – 50,95 грн (50,90 грн станом на 3 лютого).

30 січня офіційний курс євро до гривні збільшився до 51,24 грн, що на 2 копійки більше, ніж попередній рекорд, встановлений 28 січня - 51,22 грн.