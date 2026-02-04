Нацбанк показав курс долара та євро на четвер 5 лютого

У четвер, 5 лютого, офіційний курс євро до гривні збільшиться на 8 копійок до 51,03 грн.

Про це свідчить офіційний курс Нацбанку України.

Своєю чергою долар офіційно подешевшає на 3 копійки до 43,16 грн

Офіційні курси на четвер 5 лютого встановлено на такому рівні:

1 долар США – 43,16 грн (43,19 грн станом на 4 лютого)

1 євро – 51,03 грн (50,95 грн станом на 4 лютого)

Нагадаємо:

30 січня офіційний курс євро до гривні збільшився до 51,24 грн, що на 2 копійки більше, ніж попередній рекорд, встановлений 28 січня - 51,22 грн.