Нацбанк показав курс долара та євро на четвер 29 січня

У четвер, 29 січня, офіційний курс євро до гривні не зміниться і становитиме 51,22 грн.

Про це свідчить офіційний курс Нацбанку України.

Своєю чергою долар офіційно подешевшає на 19 копійок до 42,76 грн.

Офіційні курси на четвер 29 січня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 42,76 грн (42,95 грн станом на 28 січня);

1 євро – 51,22 грн (51,22 грн станом на 28 січня).

Читайте також: Рекордний курс: чому знецінюється гривня і чого очікувати далі?

Американські гірки. Чому знецінюється долар та яким буде курс гривні у 2026-му?

Нагадаємо:

У середу, 28 січня, офіційний курс євро до гривні збільшився до 51,22 грн, що на 16 копійок більше, ніж попередній рекорд, встановлений 27 січня - 51,06 грн.

Деякі банки в Україні - Таксомбанк, Метабанк, Альтбанк та izibank - 28 січня почали продавати готівковий євро за понад 52 гривні.