У деяких банках України євро продають за 52 гривні

Курс валют на середу 28 січня 2026 року

Деякі банки в Україні - Таксомбанк, Метабанк, Альтбанк та izibank - почали продавати готівковий євро за понад 52 гривні.

Про це йдеться у даних видання "Мінфін".

Зокрема, деякі великі фінустанови почали підбиратися до цієї психологічної позначки - Райффайзен, Укрсиббанк та ОТП банк.

Курс долара проти гривні на чорному ринку становив 43,00 - 43,15 грн. Євро - 51,31 і 51,66 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 42,70 - 43,425 грн (на 27 січня - 42,80 - 43,31 грн);

Євро - 50,90 - 51,75 грн (на 27 січня - 50,80 - 51,50 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 42,50 - 43,10 грн;

Ощадбанк - 42,75 - 43,30 грн;

Укрсиббанк - 42,65 - 43,25 грн;

ПУМБ - 42,70 - 43,30 грн;

Райффайзен - 42,65 - 43,09 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,90 - 51,80 грн;

Ощадбанк - 50,85 - 51,85 грн;

Укрсиббанк - 50,90 - 51,90 грн;

ПУМБ - 50,80 - 51,50 грн;

Райффайзен - 50,50 - 51,95 грн.

Нагадаємо:

У середу, 28 січня, офіційний курс євро до гривні збільшиться до 51,22 грн, що на 16 копійок більше, ніж попередній рекорд, встановлений 27 січня - 51,06 грн.