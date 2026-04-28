Нацбанк показав курс долара та євро на середу 29 квітня

У середу, 29 квітня, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 27 копійок до 51,49 грн.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Своєю чергою офіційний курс долара зменшиться на 1 копійку до 44,07 грн.

Офіційні курси на середу 29 квітня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,07 грн (44,08 грн станом на 28 квітня);

1 євро – 51,49 грн (51,76 грн станом на 28 квітня).

Нагадаємо:

Історичний максимум долара був встановлений 13 березня - 44,16 грн.