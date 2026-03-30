Нацбанк показав курс долара і євро на вівторок 31 березня

У вівторок, 31 березня, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 17 копійок до 50,31 грн.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Своєю чергою офіційний курс долара зменшиться на 5 копійок до 43,79 грн.

Офіційні курси на вівторок 31 березня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 43,79 грн (43,84 грн станом на 30 березня);

1 євро – 50,31 грн (50,48 грн станом на 30 березня).

Читайте також: Рекордний курс: чому знецінюється гривня і чого очікувати далі?

Американські гірки. Чому знецінюється долар та яким буде курс гривні у 2026-му?

Нагадаємо:

Історичний максимум долара був встановлений 13 березня - 44,16 грн.