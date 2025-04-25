Україна за два місяці імпортувала автобусів на 8,7 мільйонів доларів: найбільші постачальники

За перші два місяці 2025 року Україна імпортувала 189 автобусів (в т.ч. мікроавтобуси), загальна митна вартість яких становила більше 8,7 млн доларів.

Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані Держстату.

Зазначається, що імпорт нових автобусів (64 од.) обійшовся у майже $3,3 млн. А митна вартість вживаних автобусів (125 од.) становила – $5,5 млн.

Найбільшим постачальником нових автобусів була Туреччина – 54 од. На цих поставках Туреччина заробила близько $1,8 млн.

Найбільшу кількість вживаних автобусів було імпортовано з Польщі – 62 од., загальна митна вартість яких склала $3,4 млн.

Нагадаємо:

У березні український автопарк поповнили 185 автобусів (вкл. мікроавтобуси). Це на 27% більше, ніж торік, та на 7% – ніж в лютому.