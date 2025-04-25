Украина за два месяца импортировала автобусов на 8,7 миллионов долларов: крупнейшие поставщики

За первые два месяца 2025 года Украина импортировала 189 автобусов (в т.ч. микроавтобусы), общая таможенная стоимость которых составила более 8,7 млн долларов.

Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Госстата.

Отмечается, что импорт новых автобусов (64 ед.) обошелся в почти $3,3 млн. А таможенная стоимость подержанных автобусов (125 ед.) составила - $5,5 млн.

Крупнейшим поставщиком новых автобусов была Турция - 54 ед. На этих поставках Турция заработала около $1,8 млн.

Наибольшее количество подержанных автобусов было импортировано из Польши - 62 ед., общая таможенная стоимость которых составила $3,4 млн.

Напомним:

В марте украинский автопарк пополнили 185 автобусов (вкл. микроавтобусы). Это на 27% больше, чем в прошлом году, и на 7% - чем в феврале.