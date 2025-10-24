Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Нацбанк показав, яким буде курс долара і євро у понеділок 27 жовтня

Віктор Волокіта — 24 жовтня, 18:02
Нацбанк показав, яким буде курс долара і євро у понеділок 27 жовтня
Фото: Getty Images

Офіційний курс євро до гривні у понеділок 27 жовтня подорожчає на 21 копійку до 48,76 грн.

Про це свідчить офіційний курс НБУ.

Своєю чергою курс долара подорожчає на 10 копійок до 41,99 грн.

Офіційні курси на понеділок 27 жовтня встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США - 41,99 грн (41,89 грн станом на 24 жовтня);
  • 1 євро - 48,76 грн (48,55 грн станом на 24 жовтня).

Читайте також: МВФ схиляє Україну послабити гривню. Чи допоможе це бюджету?

курс валют НБУ

НБУ

Нацбанк показав, яким буде курс долара і євро у понеділок 27 жовтня
НБУ випустив пам'ятні монети "Мешканці морських глибин": деталі
Нацбанк показав, яким буде курс долара і євро у п'ятницю 24 жовтня

Останні новини