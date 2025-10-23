Нацбанк показав, яким буде курс долара і євро у п'ятницю 24 жовтня

Офіційний курс євро до гривні у п'ятницю 24 жовтня подорожчає на 19 копійок до 48,55 грн.

Про це свідчить офіційний курс НБУ.

Своєю чергою курс долара подорожчає на 14 копійок до 41,89 грн

Офіційні курси на п'ятницю 24 жовтня встановлено на такому рівні:

1 долар США - 41,89 грн (41,75 грн станом на 23 жовтня);

1 євро - 48,55 грн (48,36 грн станом на 23 жовтня).

