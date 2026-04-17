Банки України показали курс валют після рекорду євро

Станом на 17 квітня офіційний курс долара щодо гривні становив 43,63 грн, євро - 51,42 грн, що стало новим рекордом євровалюти щодо гривні.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Курс долара проти гривні на чорному ринку становив 43,43 - 43,55 грн. Євро - 50,65 і 50,90 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 43,50 - 44,05 грн (на 16 квітня - 43,35 - 43,85 грн);

Євро - 51,25 - 51,95 грн (на 16 квітня - 51,05 - 51,77 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 43,45 - 44,05 грн;

Ощадбанк - 43,35 - 43,95 грн;

Укрсиббанк - 43,50 - 44,05 грн;

ПУМБ - 43,50 - 44,10 грн;

Райффайзен - 43,65 - 44,03 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,95 - 51,95 грн;

Ощадбанк - 51,15 - 51,90 грн;

Укрсиббанк - 51,15 - 52,00 грн;

ПУМБ - 51,20 - 51,90 грн;

Райффайзен - 51,20 - 51,95 грн.

