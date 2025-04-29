Імпорт електромобілів в Україну зріс на понад чверть

За перші два місяці 2025 року в Україну було імпортовано 13,2 тис. легкових електромобілів. Це на 27% більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє "Укравтопром" з посиланням на дані Держстату.

Зазначається, що загальна митна вартість цих авто склала $223,6 млн.

З цієї кількості новими були 3,3 тис. авто. (+11%), а 9,9 тис. – вживані (+34%).

Левову частку нових електромобілів (94%) було завезено з Китаю. Лідером з поставок вживаних електромобілів були США (40%).

Нагадаємо:

У березні українці придбали 4680 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 6% більше, ніж рік тому, та на 4% – у порівнянні з лютим.