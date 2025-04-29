Импорт электромобилей в Украину вырос более чем на четверть

За первые два месяца 2025 года в Украину было импортировано 13,2 тыс. легковых электромобилей. Это на 27% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает "Укравтопром" со ссылкой на данные Госстата.

Отмечается, чтообщая таможенная стоимость этих авто составила $223,6 млн.

Из этого количества новыми были 3,3 тыс. авто (+11%), а 9,9 тыс. - подержанные (+34%).

Львиная доля новых электромобилей (94%) была завезена из Китая. Лидером по поставкам подержанных электромобилей были США (40%).

Напомним:

В марте украинцы приобрели 4680 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это на 6% больше, чем год назад, и на 4% - по сравнению с февралем.