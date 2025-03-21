Недостатній рівень капіталу має лише один великий банк

Підвищення податку на прибуток банків з 25% до 50% загрожувало падінням капіталу нижче нормативного значення низці банків, але загалом, за попередніми даними, практично всі банки впоралися.

Про це повідомила перша заступниця голови Нацбанку України Катерина Рожкова, передає Інтерфакс-Україна.

"Остаточну картину ми побачимо, коли отримаємо аудиторські звіти у квітні. На сьогодні є один великий банк, який матиме недостатній рівень капіталу – "Укрексімбанк", – сказала вона в інтерв’ю агентству.

За словами Рожкової, ще один держбанк – "Сенс Банк" – має адаптовану програму капіталізації за результатами попередньої оцінки стійкості та рухається в її межах.

Перша заступниця голови НБУ відзначила, що регулятор допоміг банкам тим, що встановив досить м’який перехідний період за новими вимогами капіталу, що дозволяє багатьом банкам не порушувати нормативи.

"Також ми дозволили банкам, які за підсумками минулого стрес-тесту потребували додаткового капіталу, внести зміни до програм капіталізації. За попередніми очікуваннями, загалом банки збережуть достатній запас капіталу, однак деяким із них, можливо, знадобиться перегляд програм капіталізації за результатами оцінки стійкості 2023 року", – підкреслила вона.

Нагадаємо:

Торік сукупний дохід десяти банків-лідерів України становив понад 267 млрд грн, що на 14% більше, ніж у 2023 році.