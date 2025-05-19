В Україні почнуть зараховувати до страхового стажу час роботи в іншій державі: деталі

Кабінет міністрів затвердив порядок підтвердження та зарахування періодів роботи особи в іншій державі до страхового стажу (стажу роботи) для призначення пенсії за віком.

Про це йдеться в урядовій постанові №562, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з постановою, від 16 травня цей порядок визначає механізм підтвердження та зарахування періодів роботи особи в іншій державі (за наявності) для визначення права на призначення пенсії за віком за умови зарахування таких періодів роботи до страхового стажу (стажу роботи) згідно із законодавством відповідної держави у разі відсутності необхідного страхового стажу.

У постанові відзначається, що періоди роботи осіб в іншій державі, з якою укладено міжнародний договір України, зараховуються до страхового стажу осіб, які проживають в Україні, на умовах такого міжнародного договору.

Зокрема, особи, які працювали в інших державах і у яких відсутній необхідний страховий стаж для призначення пенсії, додають до заяв про призначення пенсії підтвердні документи.

Якщо за змістом документів неможливо підтвердити зарахування періодів роботи в іншій державі до страхового стажу згідно із законодавством відповідної держави або якщо особа не подала підтвердних документів, територіальний орган Пенсійного фонду України протягом 5 робочих днів після надходження заяви про призначення пенсії з усіма необхідними документами подає до МЗС запит для надсилання протягом 5 робочих днів з дня його отримання дипломатичними каналами іншій державі та органу, що здійснює пенсійне забезпечення в іншій державі, запиту щодо надання підтвердних документів.

Після надходження до територіального органу ПФУ підтвердних документів періоди роботи, зазначені в них, зараховуються до страхового стажу особи в календарному обчисленні для визначення права на призначення пенсії.

Також Кабмін затвердив порядок підтвердження нездійснення іншою державою пенсійних виплат особам, які проживають в Україні, за періоди трудової діяльності до 1 січня 1992 року за межами України в республіках колишнього СРСР для зарахування їх до страхового стажу.

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