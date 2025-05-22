Переселенцам и жителям с ВОТ разрешили получать пенсию в любом банке

Кабинет министров разрешил пенсионерам, которые выехали с временно оккупированных территорий (ВОТ), остаются там или находятся за границей, разрешил получать пенсию в любом уполномоченном банке, а не только в Ощадбанке.

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

Одним из ключевых изменений является расширение возможностей получения пенсий для украинцев, которые выехали из оккупации и проживают на подконтрольной Украине территории или которые остаются на ВОТ.

Отныне они могут получать пенсию в любом уполномоченном банке, а не только в Ощадбанке. Это касается всех получателей пенсий, независимо от даты перемещения или наличия справки ВПЛ.

В Минсоцполитики отметили, что получать пенсию можно в любом уполномоченном банке на территории Украины или в отделении "Укрпочты"/с доставкой на дом.

Сменить банк можно одним из способов: лично в ПФУ, онлайн через вебпортал ПФУ, или подав заявление в новом банке.

Для пенсионеров, проживающих на ВОТ или временно находящихся за рубежом, есть дополнительные условия:

ежегодно проходить физическую идентификацию (процедуру установления личности получателя пенсии) до 31 декабря;

осуществлять расходные операции с использованием банковской карты пенсионного счета минимум раз в полгода.

В то же время если пенсионер живет на ВОТ или выехал с этой территории, он обязательно должен сообщить Пенсионный фонд, что не получает пенсию от России.

Напомним:

Кабинет министров утвердил порядок подтверждения и зачисления периодов работы лица в другом государстве в страховой стаж (стаж работы) для назначения пенсии по возрасту.