"Київтеплоенерго" роз'яснило зміни у платіжках за опалення за січень

КП "Київтеплоенерго" у платіжках за січень 2026 року не нараховувало плату за централізоване опалення для населення за період його відсутності через масовані обстріли РФ.

Про це повідомили в столичному комунальному підприємстві.

У компанії нагадують, що через масовані ворожі обстріли об'єкти критичної інфраструктури Києва зазнали серйозних пошкоджень. Це спричинило порушення в роботі системи теплопостачання міста.

На період ліквідації аварійних ситуацій комунальні служби змушені були тимчасово призупинити надання послуги опалення та гарячого водопостачання для великої кількості мешканців столиці.

Враховуючи це, "Київтеплоенерго" не нараховувало плату за опалення в платіжках, які кияни отримали у лютому. Плату за частину січня додадуть у платіжки за лютий, які надійдуть у березні.

Нарахування стосуватимуться лише того періоду січня, коли опалення надавалося безперебійно і в повному обсязі – від початку місяця до першої атаки, що порушила роботу системи теплопостачання.

У лютому рахунки-повідомлення доставлені споживачам з деякою затримкою через необхідність нормативно-правового врегулювання процедури.

Наразі всі формати платіжних документів, зокрема паперові версії, доступні споживачам для оплати.

Також у компанії звернули увагу мешканців будинків, які знаходяться в зоні обслуговування "Київтеплоенерго", але не мають із ним прямих договорів щодо надання послуг (наприклад, ОСББ, приватна обслуговуюча компанія тощо) і яким постачається теплова енергія: частина будинків отримала нарахування за залишок спожитої у грудні теплової енергії. Нарахування за січень для таких житлових будинків відсутні для тарифної категорії "Населення".

Мешканцям столиці, які все ж оплатили опалення в рахунку за січень, наприклад через автоматичний платіж чи як оплату за попередні періоди, оплачена сума перейде у переплату.

Нагадаємо:

Станом на 17 лютого, у всі 2600 будинків, які залишалися без тепла внаслідок атаки ворога на інфраструктуру столиці 12 лютого, відновили подачу теплопостачання.