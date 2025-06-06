Зміни на ринку праці: кількість вакансій зросла, підвищення зарплат уповільнилося

У травні 2025 року зросла кількість нових вакансій і резюме (у середньому вакансії зросли на 7% у річному вимірі, а резюме – на 36%).

Про це повідомляє Національний банк України у червневому Макроекономічному та монетарному огляді.

Випереджаюче зростання резюме дещо пом’якшило проблему браку працівників, хоча вона залишається суттєвою й надалі обмежує діяльність підприємств.

Зберігається також значна невідповідність між професіями.

Брак працівників і надалі підтримує зростання номінальних зарплат, проте висока інфляція зумовлює повільніше підвищення реальних зарплат.

За даними сайтів пошуку роботи, очікування шукачів роботи щодо оплати праці є зіставними з пропозиціями роботодавців, що обмежує потенціал суттєвішого зростання зарплат в майбутньому.

Зростає роль нецінових методів конкуренції за працівників (надання житла, дистанційна робота тощо).

Нагадаємо:

Середня зарплата в Україні серед пропозицій роботи у квітні сягнула 24,5 тис. грн, що більше березневого показника на 500 грн та показника лютого на 1000 грн.

В Україні зростала кількість вакансій із пропозицією житла для працівників. Це зумовлено дефіцитом робочих кадрів.