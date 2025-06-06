Изменения на рынке труда: количество вакансий выросло, повышение зарплат замедлилось

В мае 2025 года выросло количество новых вакансий и резюме (в среднем вакансии выросли на 7% в годовом измерении, а резюме - на 36%).

Об этом сообщает Национальный банк Украины в июньском Макроэкономическом и монетарном обзоре.

Опережающий рост резюме несколько смягчило проблему нехватки работников, хотя она остается существенной и в дальнейшем ограничивает деятельность предприятий.

Сохраняется также значительное несоответствие между профессиями.

Нехватка работников и в дальнейшем поддерживает рост номинальных зарплат, однако высокая инфляция обусловливает более медленное повышение реальных зарплат.

По данным сайтов поиска работы, ожидания соискателей работы по оплате труда сопоставимы с предложениями работодателей, что ограничивает потенциал более существенного роста зарплат в будущем.

Растет роль неценовых методов конкуренции за работников (предоставление жилья, дистанционная работа и т.д.).

Напомним:

Средняя зарплата в Украине среди предложений работы в апреле достигла 24,5 тыс. грн, что больше мартовского показателя на 500 грн и показателя февраля на 1000 грн.

В Украине росло количество вакансий с предложением жилья для работников. Это обусловлено дефицитом рабочих кадров.