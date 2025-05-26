Боротьба за працівників на новому рівні: зростає кількість вакансій із наданням житла

В Україні зростає кількість вакансій із пропозицією житла для працівників. Це зумовлено дефіцитом робочих кадрів.

Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

Зазначається, що через те, що кількість вакансій в Україні значно перевищує кількість зареєстрованих безробітних, дедалі більше роботодавців готові надавати житло своїм працівникам, щоб залучити кандидатів.

За даними Державної служби зайнятості, щодня на Єдиному порталі вакансій доступні понад 230 000 пропозицій, тоді як кількість зареєстрованих шукачів роботи – близько 127 000 осіб.

З початку 2025 року роботодавці подали понад 2 000 вакансій із зазначенням, що своїх працівників вони забезпечують житлом.

Цей показник на 30% більший, ніж за аналогічний період минулого року – 1 500. Для порівняння, за весь 2024 рік було зафіксовано 3 500 вакансій із житлом.

Найбільше таких вакансій пропонують у Києві та Київській області.

Іншими регіонами з найбільшою кількістю вакансій із житлом стали: Полтавська область, Дніпропетровська область та Хмельницька область.

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Нагадаємо:

Середня зарплата в Україні серед пропозицій роботи у квітні сягнула 24,5 тис. грн, що більше березневого показника на 500 грн та показника лютого на 1000 грн.

Держпродспоживслужба з 8 травня цього року розпочинає новий напрям роботи – контроль за змістом оголошень про вакансії.