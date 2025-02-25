В Мінагрополітики назвали загальні втрати агросектору від вторгнення РФ

В Україні загальні втрати агросектору через повномасштабне вторгнення РФ оцінюються в близько 80 млрд доларів.

Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства, посилаючись на дані міністра Віталія Коваля.

В цій цифрі враховані не лише прямі, а й непрямі збитки: порушення логістики, рекультивацію, розмінування або втрату земель, здорожчання добрив і палива та інше.

В Міністерстві також розповіли, що Віталій Коваль взяв участь в презентації звіту Світового банку про збитки і потреби, які виникли внаслідок широкомасштабного російського.

За оцінкою їхніх експертів на відновлення України необхідно 524 млрд доларів.

Серед пріоритетів відновлення житла, енергетики та критичної інфраструктури. А окремий напрямок – аграрний.

За розрахунками Світового банку, прямі збитки в агросекторі склали – 11,2 млрд доларів. Окремим пунктом, 700 млн доларів - затрати на зрошення та водні ресурси.

Нагадаємо:

Через три роки після повномасштабного вторгнення загальна вартість реконструкції та відновлення в Україні становить 524 мільярди доларів протягом наступного десятиліття, що в 2,8 рази перевищує номінальний ВВП України за 2024 рік.